Более 10% опрошенных россиян обращаются за финансовой помощью в МФО

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. 11,5% россиян обращаются за финансовой помощью в микрофинансовые организации (МФО). При этом 31,5%, выбирая источник получения денег на материальные нужды, обращается за банковскими кредитами, говорится в опросе Финансового университета при правительстве РФ и компании «Альфа-деньги» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным опроса, 25% респондентов в качестве источника получения финансов выбирают кредитные карты, а 9,7% выбирают взять в долг у друзей и родственников.
При этом 12,4% опрошенных ответили, что имели опыт обращения в МФО в прошлом, 4,4% используют микрозаймы сейчас, а еще 1,9% только рассматривают такую возможность. Так, почти каждый пятый россиянин либо уже пользуется, либо считает возможным прибегнуть к микрофинансированию.
Среди регионов РФ наибольшая доля тех, кто уже брал займы, имеет их сейчас или планирует взять, зафиксирована в Новокузнецке (36%), Кемерове (34%), Томске (26%), Перми и Тюмени (по 25%), Казани, Набережных Челнах и Барнауле (по 24%), в Екатеринбурге (23%) и Владивостоке, Кирове и Пензе (по 22%).
Исследование проводилось в 38 крупных городах. В каждом городе опрошено не менее 200 человек.