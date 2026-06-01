SuperJob: 50% россиян поддерживают ограничение ИИ при подборе персонала

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Каждый второй россиянин считает, что необходимо ограничить использование искусственного интеллекта при подборе персонала. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Россияне не готовы полностью доверить машинам решение о своем трудоустройстве. Большинство опрошенных (57%) относится к автоматическому скринингу резюме отрицательно, а каждый второй (50%) считает, что использование ИИ в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне», — говорится в сообщении.
Отрицательный ответ об использовании ИИ при отборе резюме дали 65% мужчин и 50% женщин. При этом женщины чаще занимают нейтральную позицию — 29% против 20% среди мужчин. Положительного мнения об ИИ-рекрутинге придерживаются лишь 9% женщин и 6% мужчин, следует из исследования.
Опрос проводился с 22 по 28 мая, участие приняли 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.