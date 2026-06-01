Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SuperJob: 50% россиян поддерживают ограничение ИИ при подборе персонала

Жители России не готовы полностью доверить машинам решение о своем трудоустройстве, говорится в исследовании.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Каждый второй россиянин считает, что необходимо ограничить использование искусственного интеллекта при подборе персонала. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Россияне не готовы полностью доверить машинам решение о своем трудоустройстве. Большинство опрошенных (57%) относится к автоматическому скринингу резюме отрицательно, а каждый второй (50%) считает, что использование ИИ в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне», — говорится в сообщении.

Отрицательный ответ об использовании ИИ при отборе резюме дали 65% мужчин и 50% женщин. При этом женщины чаще занимают нейтральную позицию — 29% против 20% среди мужчин. Положительного мнения об ИИ-рекрутинге придерживаются лишь 9% женщин и 6% мужчин, следует из исследования.

Опрос проводился с 22 по 28 мая, участие приняли 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.