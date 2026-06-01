Капитальный ремонт Качугского тракта идет по графику

Здесь проводят капитальный ремонт. Предусмотрено расширение дороги до четырех полос. В мае приступили к работам на участке с 6 по 11 км автодороги.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ход капремонта проинспектировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
«Ремонтные работы идут в соответствии с графиком. Подрядчик регулярно проводит планировку автогрейдером участков движения автотранспорта и обеспыливание. Пропускная способность участка осталась прежней, но есть дорожные заторы в месте, где водители вынуждены сбавлять скорость при переходе с асфальтового покрытия. Интерес проезжающих вызывают также сами работы, что тоже приводит к замедлению скорости движения. Но за этими временными неудобствами стоит результат — капитальный ремонт значительно повысит пропускную способность одной из ключевых транспортных артерий региона», — отметил Максим Лобанов.
По информации пресс-службы облправительства, капремонт организован поэтапно: работы выполняются не сразу на всем пятикилометровом участке, а последовательно на отдельных отрезках. На отрезке, где сейчас идут работы, подрядная организация уже завершила уширение земляного полотна и устройство основания дорожной одежды по правой стороне дороги и приступила к левой. Движение транспорта организовано по одной полосе в два направления.
Как только отрезок будет готов, по нему откроют движение по двум полосам, по каждой из которых автомобили смогут двигаться в два ряда, а бригады перейдут на следующий участок.
«В месте производства работ уже отсыпан рабочий слой толщиной 50 см и слой щебеночно-песчаной смеси толщиной 40 см, ведется отсыпка обочин и укрепление откосов. Далее подрядчик перейдет на следующий участок — в сторону стелы, а к работам у Качугской развязки планируют приступить в конце лета», — рассказал директор Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Петр Демидов.
Кроме того, на объекте заменят три водопропускные трубы, выполнят устройство водоотводных лотков, переустройство инженерных коммуникаций. В следующем году уложат асфальт, установят освещение и новые дорожные знаки, сигнальные столбики и металлическое барьерное ограждение, а также нанесут дорожную разметку.
Максим Лобанов также проинспектировал ход работ по модернизации транспортной развязки в месте слияния двух трактов — Качугского и Александровского. На объекте полностью демонтирована старая развязка, ведется устройство железобетонных водопропускных труб.
В этом году запланировано устройство фундамента опор. Продолжается отсыпка объездной дороги, соединяющей Качугский и Александровский тракты, в этом году ее заасфальтируют, установят освещение.