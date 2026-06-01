В Башкирии вновь выросли цены на заправках

Так, с 31 мая, литр АИ-92 составляет 61,95 ₽ (+10 копеек), АИ-95 ATUM обойдется в 67,25 ₽ за литр (+5 копеек). Заметнее всего, сразу на 50 копеек, подорожали бензин АИ-100 — до 88,95 ₽ за литр и дизель — до 76,4 ₽ за литр. АИ-92 ATUM по-прежнему стоит 63,2 ₽, а АИ-95 — 65,95 ₽
Отметим, что это уже 13-е повышение цен с начала 2026 года и буквально на прошлой неделе поднялись цены на АИ-100 и дизтопливо. Таким образом, солярка за месяц подорожала 1,8 рублей.
По данным сайта russiabase.ru, на заправках «Лукойла» бензин марки АИ-92 стоит 64,24 ₽ (+12 копеек), АИ-95 — 69,08 ₽, (+14 копеек), АИ-100 — 95,94 ₽ (+13 копеек), дизтопливо-77,18 ₽ за литр (+26 копеек).