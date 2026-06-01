Мост у омского Телецентра готовят к асфальтированию второй половины

Подрядчик приступает к нанесению второго слоя бетона по центральной линии моста. Так называемое балластное корыто — сейчас основная задача. Параллельно проводятся и другие работы.
«Продолжаем в графике исполнение контрактных обязательств в своей зоне ответственности. Сейчас работаем с инертными составами, ремонтируем опоры и низ пролетного строения. Идет монтаж лазовых ходов. Идет активное устройство выравнивающего слоя. Готовимся к нанесению гидроизоляции, укладываем пандусы. На правом берегу устраиваются фундаменты, куда ляжет перенесенная теплотрасса. К асфальту приступим не раньше чем через месяц», — подчеркнул замглавы ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Он добавил, что дорожные работы включают не только мост у Телецентра, но и участки на подступах. Новый асфальт нанесут на отрезке в 400 метров по улице Лукашевича с одной стороны и столько же на Заозерной. Пройдет обустройство пешеходной зоны, замена бордюров на новые.
В целом же подрядчик готов полностью сдать объект в эксплуатацию к концу октября 2026 года, как прописано в контракте. При этом автомобильное движение по всем полосам планируют запустить, по оптимистичным прогнозам, к началу учебного года. А вот пешеходы смогут пересечь Иртыш лишь с общим открытием. Проход по обеим сторонам закрыт из-за необходимости соблюдения мер безопасности: участки огорожены и задействованы под ремонт.