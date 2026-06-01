Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне назвали сумму, которую готовы отдавать на развитие ребенка

Почти половина российских родителей готова ежемесячно тратить на внешкольные занятия одного ребенка от 3 до 10 тысяч рублей.

Почти половина российских родителей готова ежемесячно тратить на внешкольные занятия одного ребенка от 3 до 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно опросу, такой уровень расходов выбрали 45% респондентов. Еще 23% готовы выделять на кружки и секции от 1 до 3 тысяч рублей в месяц. Чаще всего этот вариант называли жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Урала и Центральной России.

Тратить на дополнительные занятия более 10 тысяч рублей ежемесячно готовы 15% участников исследования. Наиболее распространен такой подход среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где этот показатель достигает 23%.

При этом 11% опрошенных не смогли определить размер возможных расходов. Еще 4% заявили, что не готовы тратить деньги на внешкольные занятия детей. Минимальный бюджет — до 1 тысячи рублей в месяц — выбрали 1% респондентов. В Сибирском федеральном округе таких оказалось заметно больше — 9%.

Исследование также показало, что многие россияне положительно оценивают влияние дополнительных занятий в детстве. Такого мнения придерживаются 42% участников опроса. По их словам, кружки и секции помогли расширить кругозор, научили дисциплине и способствовали общению со сверстниками.

Каждый пятый респондент заявил, что дополнительные занятия не оказали на него заметного влияния. Еще 20% рассказали, что в детстве вовсе не посещали кружки и секции.

Для 10% опрошенных детские увлечения стали хобби на всю жизнь, а 7% связали выбор будущей профессии с занятиями, которые посещали в детстве.

В то же время 1% участников исследования сообщили о негативном опыте. По их словам, после таких занятий у них остались неприятные воспоминания или негативное отношение к определенной сфере деятельности.

Большинство россиян считают, что детям важно заниматься спортом с раннего возраста. Так ответили 62% респондентов. Особенно популярна эта точка зрения среди жителей Северо-Западного федерального округа.

Еще 44% участников опроса уверены, что главным приоритетом должны оставаться учеба и те дополнительные занятия, которые помогут ребенку поступить в хороший вуз. Необходимыми занятия музыкой или искусством назвали 27% респондентов.

Кроме того, 18% россиян считают дополнительные занятия полезными, но признают, что не могут позволить их из-за финансовых ограничений. Еще 4% выступают против кружков и секций в принципе. Среди людей в возрасте 25−34 лет такой позиции придерживается 1%, а среди респондентов 55−64 лет — 12%.

Читайте также: Оставил пистолет на камине: отца признали виновным в убийстве после выстрела 3-летней дочери.