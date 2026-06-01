Россияне назвали сумму, которую готовы отдавать на развитие ребенка

Почти половина российских родителей готова ежемесячно тратить на внешкольные занятия одного ребенка от 3 до 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно опросу, такой уровень расходов выбрали 45% респондентов. Еще 23% готовы выделять на кружки и секции от 1 до 3 тысяч рублей в месяц. Чаще всего этот вариант называли жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Урала и Центральной России.
Тратить на дополнительные занятия более 10 тысяч рублей ежемесячно готовы 15% участников исследования. Наиболее распространен такой подход среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где этот показатель достигает 23%.
При этом 11% опрошенных не смогли определить размер возможных расходов. Еще 4% заявили, что не готовы тратить деньги на внешкольные занятия детей. Минимальный бюджет — до 1 тысячи рублей в месяц — выбрали 1% респондентов. В Сибирском федеральном округе таких оказалось заметно больше — 9%.
Исследование также показало, что многие россияне положительно оценивают влияние дополнительных занятий в детстве. Такого мнения придерживаются 42% участников опроса. По их словам, кружки и секции помогли расширить кругозор, научили дисциплине и способствовали общению со сверстниками.
Каждый пятый респондент заявил, что дополнительные занятия не оказали на него заметного влияния. Еще 20% рассказали, что в детстве вовсе не посещали кружки и секции.
Для 10% опрошенных детские увлечения стали хобби на всю жизнь, а 7% связали выбор будущей профессии с занятиями, которые посещали в детстве.
В то же время 1% участников исследования сообщили о негативном опыте. По их словам, после таких занятий у них остались неприятные воспоминания или негативное отношение к определенной сфере деятельности.
Большинство россиян считают, что детям важно заниматься спортом с раннего возраста. Так ответили 62% респондентов. Особенно популярна эта точка зрения среди жителей Северо-Западного федерального округа.
Еще 44% участников опроса уверены, что главным приоритетом должны оставаться учеба и те дополнительные занятия, которые помогут ребенку поступить в хороший вуз. Необходимыми занятия музыкой или искусством назвали 27% респондентов.
Кроме того, 18% россиян считают дополнительные занятия полезными, но признают, что не могут позволить их из-за финансовых ограничений. Еще 4% выступают против кружков и секций в принципе. Среди людей в возрасте 25−34 лет такой позиции придерживается 1%, а среди респондентов 55−64 лет — 12%.
