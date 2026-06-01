Запрет на параллельный импорт ПК озадачил волгоградцев

Жители Волгоградской области в соцсетях обсуждают вступивший в силу запрет Минпромторга РФ на параллельный импорт компьютеров и комплектующих целого списка брендов. Теперь, как указано в документах министерства, ввозить такую технику нельзя без согласия правообладателя.

Запрет вступил в силу 27 мая, а уже сейчас жители российских регионов, в том числе и волгоградцы уже ожидают роста цен на эти товары.

— А что покупать? Итак, выбор в последнее время был сильно ограничен, а теперь его совсем не будет? — задаются вопросами горожане.

— Все будет, но очень дорого. Начинайте уже копить, если есть с чего, — советуют другие.

Напомним, что ранее действовало разрешение ввозить в страну компьютерную технику в обход официальных дистрибьютеров. Сейчас так называемый параллельный импорт отменили. Так, из перечня товаров для такого импорта исключены ПК и запоминающие устройства ведущих иностранных производителей электроники Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba, IBM, ADATA.

В Минпромторге пояснили, что это решение не повлияет на ассортимент представленных в РФ товаров, поскольку на российском рынке уже хватает отечественных аналогов, чтобы закрыть спрос без техники из «недружественных» стран.

