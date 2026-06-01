ЕАБР: рост зарплат сохраняется в Беларуси

В апреле этого года реальные заработные платы белорусов выросли на 6,7% после роста на 8,1% в марте.
«В бюджетном секторе динамика остается выше средней по экономике: по нашей оценке, рост реальной оплаты труда ускорился до 9,7% после 9,2% месяцем ранее», — отметили аналитики банка.
В финучреждении также полагают, что при замедлении инфляции повышение зарплат продолжит поддерживать рост реальных располагаемых доходов населения, которые в январе-марте 2026-го увеличились на 7,6%.
«Это создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности», — считают в ЕАБР.