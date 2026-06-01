Производство мороженого в Казахстане установило рекорд за 10 лет

Судя по производственным показателям, у казахстанских производителей мороженого наступил период активного развития. В прошлом году объём выпуска мороженого и пищевого льда вырос на 22,7%, достигнув 63,2 тыс. тонн. Это, к слову, рекордный показатель за последние 10 лет. За первый квартал 2026-го рост продолжился: уже на 58,9%. Другой индикатор, косвенно свидетельствующий о том, что дела в этом бизнесе идут неплохо — наращивание экспорта продукции. В 2025-м производители увеличили продажи мороженого за границу на 36,8%, а за три месяца текущего года — на 49,1%.