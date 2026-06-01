Производство мороженого в Казахстане установило рекорд за 10 лет

По данным Бюро национальной статистики АСПиР (БНС) РК, индекс потребительских цен на этот сладкий летний продукт в январе-апреле 2026-го составил 119,5% в годовом выражении. В аналогичном периоде прошлого года мороженое и щербет тоже дорожали, но не так существенно: всего на 11,4%.
Рост цен связан как с рыночными, так и с производственными факторами. На удорожание именно из-за причин, связанных с рыночными условиями, указывают данные по регионам. Слишком уж разные индексы наблюдались даже в соседних областях. Например, в Акмолинской области в январе-апреле 2026-го мороженое подорожало на 34,4%, а в соседней Северо-Казахстанской — всего на 1,5%. В данном случае на ситуацию мог повлиять импорт в приграничном регионе.
Самый высокий темп удорожания мороженого за первые четыре месяца текущего года, помимо упомянутой Акмолинской области, был отмечен в Мангистауской (на 33,1%), Туркестанской (на 32,9%) и Улытауской (на 30,6%) областях. Индексы выше среднереспубликанского были зафиксированы в Костанайской (121,2%), Карагандинской (121,9%) и Павлодарской (122,6%) областях, а также в Алматы (123,9%).
Динамика нескольких лет показывает, что не всегда увеличение стоимости мороженого было плавным. В период с 2020 по 2021 год рост цен был относительно умеренным: индексы составили 109,4% и 109,5% соответственно. Однако в 2022 и 2023 годах наблюдался резкий скачок: показатели достигали 122,5% и 123,2%.
Оказал влияние и производственный фактор. Анализ месячной динамики цен производителей на мороженое и пищевой лёд показывает неравномерный характер изменений. В июне прошлого года произошёл заметный скачок индекса цен (до 104,4%), после чего рынок стабилизировался: в течение нескольких месяцев показатели колебались в узком коридоре от 99,7% до 100,5%. В 2026 году тенденция к сдержанному росту и незначительным спадам сохранилась: значения индекса варьировались от 99,8% до 100,3%, что говорит о снижении темпов удорожания сырья и производства.
Если рассматривать индекс к соответствующему месяцу предыдущего года, прослеживается устойчивая тенденция к замедлению годовой инфляции в секторе. Начав с высокого показателя в 119,3% весной прошлого года, к концу апреля 2026-го индекс снизился до 106,5%.
Судя по производственным показателям, у казахстанских производителей мороженого наступил период активного развития. В прошлом году объём выпуска мороженого и пищевого льда вырос на 22,7%, достигнув 63,2 тыс. тонн. Это, к слову, рекордный показатель за последние 10 лет. За первый квартал 2026-го рост продолжился: уже на 58,9%. Другой индикатор, косвенно свидетельствующий о том, что дела в этом бизнесе идут неплохо — наращивание экспорта продукции. В 2025-м производители увеличили продажи мороженого за границу на 36,8%, а за три месяца текущего года — на 49,1%.
Отечественные производители мороженого по праву являются «хозяевами» на домашнем рынке. Доля собственного производства в общем объёме ресурсов в первом квартале 2026-го составила 90,7%, а удельный вес импорта — всего 9,3%. При этом в сравнении с январём-мартом прошлого года доля казахстанских производителей выросла.
Важно отметить, что в стране в принципе увеличивается ёмкость рынка этого продукта. С 2020 по 2025 год объём реализации мороженого и пищевого льда на внутреннем рынке вырос в полтора раза, с 40,8 тыс. до 61,3 тыс. тонн. В первом квартале текущего года эта тенденция продолжилась.
Причин увеличения объёмов реализации на внутреннем рынке как минимум две. Во-первых, растёт детское население: с 2020 по 2026 год численность несовершеннолетних в РК увеличилась на 905,6 тыс., достигнув 7,2 млн человек. Во-вторых, выросло потребление: и дети, и взрослые в принципе стали есть больше мороженого. Вот данные БНС, подтверждающие гипотезу: если в третьем квартале 2024-го каждый казахстанец съедал 626 граммов мороженого, то за аналогичный период прошлого года новая норма составила уже 644 грамма. В другие месяцы года также был отмечен рост потребления на душу населения.