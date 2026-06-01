Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что появится на месте бывшего рынка «Рахат» в Алматы

В Жетысуском районе Алматы начались работы по благоустройству территории бывшего рынка «Рахат», который располагался в районе так называемой «Барахолки», передает DKNews.kz.

Источник: Gov.kz

После освобождения участка здесь планируют создать современное общественное пространство с зелеными зонами и местами для отдыха.

Рынок освободили по решению суда.

Как сообщили в рамках проводимых работ, рынок функционировал без необходимых разрешительных документов.

Освобождение территории было проведено на основании вступивших в законную силу судебных решений.

Перед началом работ с предпринимателями проводилась разъяснительная работа. В результате более 150 арендаторов покинули рынок.

Для продолжения деятельности им предложили альтернативные торговые места на соседних рынках на льготных условиях.

Предприниматели самостоятельно вывезли контейнеры.

В ходе освобождения территории предприниматели самостоятельно вывезли торговые контейнеры и демонтировали часть конструкций.

В настоящее время на освободившемся участке ведется разработка проекта дальнейшего благоустройства.

По данным организаторов работ, территория будет приведена в порядок с учетом потребностей как посетителей рынков, так и жителей близлежащих районов.

Что появится на месте рынка.

Согласно предварительным планам, на участке намерены создать комфортное общественное пространство.

Проект предусматривает:

озеленение территории; создание зон отдыха; благоустройство пешеходных пространств; организацию парковочных мест.

Отдельное внимание уделят вопросам транспортной доступности. Часть территории планируется использовать под парковку, что позволит упорядочить стоянку автомобилей в районе и снизить нагрузку на прилегающие улицы.

Почему это важно.

Район «Барахолки» остается одним из наиболее посещаемых торговых узлов Алматы, ежедневно принимающим большое количество покупателей и автомобилей.

Создание благоустроенной общественной территории и дополнительной парковочной инфраструктуры должно повысить комфорт для жителей и посетителей, а также улучшить организацию городского пространства.

Работы проводятся в рамках реализации принципа «Закон и порядок» и направлены на формирование более безопасной и удобной городской среды.