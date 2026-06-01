Что появится на месте бывшего рынка «Рахат» в Алматы

После освобождения участка здесь планируют создать современное общественное пространство с зелеными зонами и местами для отдыха.
Рынок освободили по решению суда.
Как сообщили в рамках проводимых работ, рынок функционировал без необходимых разрешительных документов.
Освобождение территории было проведено на основании вступивших в законную силу судебных решений.
Перед началом работ с предпринимателями проводилась разъяснительная работа. В результате более 150 арендаторов покинули рынок.
Для продолжения деятельности им предложили альтернативные торговые места на соседних рынках на льготных условиях.
В ходе освобождения территории предприниматели самостоятельно вывезли торговые контейнеры и демонтировали часть конструкций.
В настоящее время на освободившемся участке ведется разработка проекта дальнейшего благоустройства.
По данным организаторов работ, территория будет приведена в порядок с учетом потребностей как посетителей рынков, так и жителей близлежащих районов.
Что появится на месте рынка.
Согласно предварительным планам, на участке намерены создать комфортное общественное пространство.
Проект предусматривает:
озеленение территории; создание зон отдыха; благоустройство пешеходных пространств; организацию парковочных мест.
Отдельное внимание уделят вопросам транспортной доступности. Часть территории планируется использовать под парковку, что позволит упорядочить стоянку автомобилей в районе и снизить нагрузку на прилегающие улицы.
Почему это важно.
Район «Барахолки» остается одним из наиболее посещаемых торговых узлов Алматы, ежедневно принимающим большое количество покупателей и автомобилей.
Создание благоустроенной общественной территории и дополнительной парковочной инфраструктуры должно повысить комфорт для жителей и посетителей, а также улучшить организацию городского пространства.
Работы проводятся в рамках реализации принципа «Закон и порядок» и направлены на формирование более безопасной и удобной городской среды.