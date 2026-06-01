Искусственный интеллект наступает: что ждет бухгалтеров и юристов Казахстана

В деятельности по бухгалтерскому учёту и аудиту наиболее крупными направлениями стали услуги в области составления счетов и бухгалтерского учёта (80,9 млрд тг), а также услуги проведения финансовых ревизий (78 млрд тг). За год оба сегмента выросли более чем на 20%. В то же время услуги по консультированию в области налогообложения сократились на 8,6%, до 7,4 млрд тг. Более чем втрое вырос объём услуг в области бухгалтерского, налогового учёта и казначейских операций для национального управляющего холдинга; существенный рост также показала деятельность, связанная с неплатёжеспособностью и взысканием задолженности. Однако оба направления пока остались сравнительно небольшими по объёму.