Искусственный интеллект наступает: что ждет бухгалтеров и юристов Казахстана

По итогам 2025-го объём услуг в области права и бухгалтерского учёта достиг 286,1 млрд тг — на 14,2% больше, чем годом ранее (ИФО — 107,2%). Для сравнения: еще в 2010-м показатель составлял лишь 43,7 млрд тг. Таким образом, за последние 15 лет рынок вырос более чем в 6 раз.
Одновременно отрасль уже начинает сталкиваться с новым фактором давления — развитием искусственного интеллекта. В Казахстане бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов и часть юридических специалистов уже называют среди профессий, которые в ближайшие годы могут сильнее остальных подвергнуться автоматизации. По словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения Ербола Туякбаева, в ближайшие 10 лет около 300−400 тыс. человек может заменить ИИ. В первую очередь речь идёт о рутинной работе — подготовке отчётности, проверке документов, составлении типовых договоров, обработке данных и стандартных консультациях. Особенно уязвимыми выглядят специалисты, чья работа построена на повторяющихся операциях без сложной аналитики и индивидуального подхода. На этом фоне часть массовых услуг в будущем могут подешеветь и стать более доступными за счёт автоматизации.
В области права объём адвокатских услуг по итогам 2025-го составил 11,3 млрд тг, увеличившись на 20,7% за год. Нотариальная деятельность, напротив, показала резкий спад, при этом сам объём этого сегмента остался крайне небольшим. На прочую деятельность в области права пришлось 102,1 млрд тг — лишь на 0,9% больше, чем годом ранее.
В деятельности по бухгалтерскому учёту и аудиту наиболее крупными направлениями стали услуги в области составления счетов и бухгалтерского учёта (80,9 млрд тг), а также услуги проведения финансовых ревизий (78 млрд тг). За год оба сегмента выросли более чем на 20%. В то же время услуги по консультированию в области налогообложения сократились на 8,6%, до 7,4 млрд тг. Более чем втрое вырос объём услуг в области бухгалтерского, налогового учёта и казначейских операций для национального управляющего холдинга; существенный рост также показала деятельность, связанная с неплатёжеспособностью и взысканием задолженности. Однако оба направления пока остались сравнительно небольшими по объёму.
На фоне роста рынка продолжается и постепенное удорожание услуг. По итогам первого квартала 2026-го цены в секторе были в среднем на 3,8% выше, чем годом ранее. Для сравнения: год назад рост цен составлял 2,2%.
Сильнее всего подорожали отдельные специализированные юридические услуги. Так, услуги в области патентования, авторских прав и интеллектуальной собственности выросли в цене сразу на 12%. Стоимость консультационных услуг в области корпоративного налогообложения увеличилась на 10,1%. Юридические услуги в целом подорожали на 4,5%, услуги в области бухгалтерского учёта — на 4,2%, услуги аудита — на 3,9%.
При этом часть массовых услуг продемонстрировали ценовую стабильность. Цены на услуги по проверке счетов, услуги по составлению финансовых отчётов и бухгалтерские услуги по заработной плате остались на уровне прошлого года. Такая ситуация связана, в числе прочего, с высокой конкуренцией на рынке и постепенной автоматизацией стандартных процессов.
При этом полностью заменить юристов и бухгалтеров технологии пока не способны. Бизнесу по-прежнему необходимы специалисты для судебных споров, налогового планирования, сложных переговоров и оценки нестандартных рисков. Поэтому наиболее вероятным сценарием выглядит постепенное разделение рынка: простые массовые услуги будут всё сильнее автоматизироваться и дешеветь, тогда как сложная экспертная работа сохранит высокий спрос.
В целом рынок юридических и бухгалтерских услуг Казахстана сейчас находится в переходной фазе. С одной стороны, сектор продолжает активно расти вслед за усложнением экономики и бизнеса. С другой — цифровизация и искусственный интеллект уже начинают менять структуру спроса на услуги и требования к специалистам. В ближайшие годы отрасль, вероятно, станет менее массовой, но более технологичной, а ключевым преимуществом специалистов будет способность решать сложные и нестандартные задачи.