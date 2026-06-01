Эксперт сказал, в каком случае доллар обрушится до 50 рублей

Экономист Илья Федоров предположил, что удвоение стоимости нефти может привести к снижению курса доллара до 50 рублей, сообщает «Газета.ru».
Эксперт заявил, что в 2022 году одним из факторов, которые привели к резкому укреплению рубля, стало резкое подорожание нефти и газа.
Также эксперт предположил, что подорожание энергоресурсов в существенной степени компенсирует снижение курса рубля для экспортеров, хотя укрепление российской валюты и снизит рублевые поступления в бюджет.
В мае российский рубль стал одной из самых подорожавших по отношению к американскому доллару валют. Его превзошел только израильский шекель.
