Ещё один кусок экс-рынка на Спортивной во Владивостоке вернули государству

Telegram-канал «Прокуратура Приморского края» сообщил, что надзорное ведомство установило: площадь переданного участка не соответствует размеру расположенного на нем капитального объекта — кафе «Диана». Прокуратура также зафиксировала, что на этой земле работают торговые точки, хотя участок относится к территории улично-дорожной сети, где правила землепользования не допускают такую торговую деятельность. Эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд.