Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё один кусок экс-рынка на Спортивной во Владивостоке вернули государству

Прокуратура указывает, что участок относится к зоне улично-дорожной сети, где торговля не разрешается.

Источник: Аргументы и факты

Еще один участок бывшего «Спортивного рынка» на улице Спортивной во Владивостоке вернулся в собственность государства — суд признал сделки с землей недействительными и обязал вернуть участок.

Telegram-канал «Прокуратура Приморского края» сообщил, что надзорное ведомство установило: площадь переданного участка не соответствует размеру расположенного на нем капитального объекта — кафе «Диана». Прокуратура также зафиксировала, что на этой земле работают торговые точки, хотя участок относится к территории улично-дорожной сети, где правила землепользования не допускают такую торговую деятельность. Эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд.

Прокурор Ленинского района Владивостока подал иск с требованием оспорить сделки с этим земельным участком и вернуть его в государственную собственность. Суд поддержал позицию надзорного органа, запретил любые новые операции с участком и его использование для торговли и обязал оформить возврат земли государству.

В рамках обеспечительных мер суд ограничил изменение сведений в кадастре и коммерческую эксплуатацию участка, а на кафе и другие объекты на месте бывшего рынка разместили уведомления о запрете торговли.