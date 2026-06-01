Ещё один кусок экс-рынка на Спортивной во Владивостоке вернули государству

Еще один участок бывшего «Спортивного рынка» на улице Спортивной во Владивостоке вернулся в собственность государства — суд признал сделки с землей недействительными и обязал вернуть участок.
Telegram-канал «Прокуратура Приморского края» сообщил, что надзорное ведомство установило: площадь переданного участка не соответствует размеру расположенного на нем капитального объекта — кафе «Диана». Прокуратура также зафиксировала, что на этой земле работают торговые точки, хотя участок относится к территории улично-дорожной сети, где правила землепользования не допускают такую торговую деятельность. Эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд.
Прокурор Ленинского района Владивостока подал иск с требованием оспорить сделки с этим земельным участком и вернуть его в государственную собственность. Суд поддержал позицию надзорного органа, запретил любые новые операции с участком и его использование для торговли и обязал оформить возврат земли государству.
В рамках обеспечительных мер суд ограничил изменение сведений в кадастре и коммерческую эксплуатацию участка, а на кафе и другие объекты на месте бывшего рынка разместили уведомления о запрете торговли.