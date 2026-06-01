32% нижегородских компаний увеличили зарплаты сотрудникам

Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли.

Источник: Время

Фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года увеличила почти треть компаний Нижегородской области (32%). Это выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Увеличили зарплаты в энергетической отрасли, производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. Также больше стали зарабатывать медики и фармакологи. Есть рост зарплат в сферах образования, услуги для населения и нефтегазовой отрасли. В тяжелом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний.

«Рост окладов здесь напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры, — пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. — Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда».

Еще 34% нижегородских компаний планируют повысить оклады, а 55% намерены сохранить их на прежнем уровне.

Опрос был проведен среди 2 тысяч работодателей, в том числе из Нижегородской области.

Напомним, дзержинская организация задолжала своим работникам более 14 млн рублей.