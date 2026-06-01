Личный менеджер, страхование, премиальные карты — что предлагают банки VIP-клиентам?

Private Banking включает в себя три ключевых направления. Первое — это индивидуальное обслуживание: за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, доступный в режиме 24/7. Встречи и операции проходят в отдельных комфортных VIP-офисах с повышенным уровнем конфиденциальности. Второе — эксклюзивные финансовые и инвестиционные условия: клиентам предлагаются повышенные ставки по депозитам, индивидуальные кредитные линии, доверительное управление капиталом, брокерское обслуживание, инвестиции в ценные бумаги (акции, облигации), а также премиальные платёжные карты (включая металлические) с высоким кешбэком. И третье — нефинансовые и lifestyle-услуги: юридический и налоговый консалтинг (в том числе помощь с ВНЖ и гражданством за рубежом), сейфовое хранение, страхование, а также помощь в решении личных задач — от аренды бизнес-джетов и покупки зарубежной недвижимости до организации досуга.