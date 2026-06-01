Личный менеджер, страхование, премиальные карты — что предлагают банки VIP-клиентам?

Конкуренция между банками за состоятельных клиентов усиливается. На фоне роста депозитной базы премиальные банковские услуги всё чаще выходят за рамки узкого круга сверхбогатых клиентов и становятся доступными для более широкой аудитории.
Private Banking — это эксклюзивный комплекс финансовых, инвестиционных и нефинансовых услуг, предоставляемый банками для состоятельных клиентов (сегмент HNWI — High-Net-Worth Individuals). В Казахстане, по данным корпоративных сайтов БВУ РК, такие сервисы предлагают 11 банков.
Доступ к этому сегменту ограничен порогом размещения средств, который в зависимости от банка начинается от 15 млн тенге или эквивалента в валюте (предложение HCB Prime от Home Credit Bank) и может превышать 100 млн тенге. При этом часть банков не раскрывает минимальные требования, а у ряда игроков существует несколько уровней премиального обслуживания, из которых в анализ включён только наиболее высокий сегмент.
Private Banking включает в себя три ключевых направления. Первое — это индивидуальное обслуживание: за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, доступный в режиме 24/7. Встречи и операции проходят в отдельных комфортных VIP-офисах с повышенным уровнем конфиденциальности. Второе — эксклюзивные финансовые и инвестиционные условия: клиентам предлагаются повышенные ставки по депозитам, индивидуальные кредитные линии, доверительное управление капиталом, брокерское обслуживание, инвестиции в ценные бумаги (акции, облигации), а также премиальные платёжные карты (включая металлические) с высоким кешбэком. И третье — нефинансовые и lifestyle-услуги: юридический и налоговый консалтинг (в том числе помощь с ВНЖ и гражданством за рубежом), сейфовое хранение, страхование, а также помощь в решении личных задач — от аренды бизнес-джетов и покупки зарубежной недвижимости до организации досуга.