Борьба за кадры: какие компании на Кубани подняли зарплаты в 2026 году и кто планирует прибавку

16% компаний в Краснодарском крае повысили оклады сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда

На рынке труда Краснодарского края обостряется конкуренция за специалистов, что заставляет работодателей пересматривать зарплатную политику. Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, как изменились оклады жителей Кубани в начале 2026-го и чего ожидать сотрудникам до конца года.

Итоги начала года: кто оказался самым щедрым.

Согласно опросу, 16% кубанских компаний уже увеличили фиксированную часть заработных плат своих сотрудников с начала 2026 года. При этом подавляющее большинство работодателей — 73% — сохранили оклады на прежнем уровне.

Самый активный рост заработных плат зафиксирован в секторах с наиболее выраженным дефицитом кадров. В число самых щедрых отраслей вошли:

— Энергетика — оклады повысили 50% организаций;

— Производство продуктов питания — 48% компаний;

— Телекоммуникации — 46%;

— Медицина и фармакология — 44%;

— Электроника и приборостроение — 39%.

Также о росте фиксированной части выплат заявили по 36% компаний из сфер образования, финансов, нефтегазового сектора и услуг для населения. В тяжелом машиностроении прибавку получили сотрудники трети предприятий (33%).

«Рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Планы до конца 2026 года.

Тенденция к росту доходов продолжится. До конца года еще 29% российских компаний планируют повысить оклады своим штатным единицам. Около 58% опрошенных собираются оставить выплаты без изменений.

Лидерами по планируемому росту доходов сотрудников вновь станут энергетика и пищевая промышленность.

Топ-10 отраслей, где планируют поднять оклады до конца 2026 года:

1. Энергетика — 43% компаний;

2. Производство продуктов питания — 42%;

3. Образовательные учреждения — 36%;

4. Электроника и бытовая техника — 34%;

5. Услуги для населения — 34%;

6. Общепит, рестораны и отели (HoReCa) — 33%;

7. Тяжелое машиностроение — 33%;

8. Финансовый сектор — 33%;

9. Медицина и фармацевтика — 32%;

10. Транспорт, логистика и ВЭД — 31%.