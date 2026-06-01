Зарплаты сотрудникам увеличили 32% нижегородских компаний

В числе лидеров — энергетическая отрасль, производители продуктов питания и телекоммуникационные компании.

В первой половине 2026 года около трети предприятий Нижегородской области (32%) подняли фиксированную часть зарплат своим сотрудникам. Такие данные получили аналитики платформы онлайн‑рекрутинга hh.ru в ходе исследования.

Повышение коснулось сразу нескольких сфер. В числе лидеров — энергетическая отрасль, производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. Заметно выросли оклады у специалистов в области медицины и фармакологии.

Позитивная динамика также наблюдается в образовании, сфере услуг для населения и нефтегазовой отрасли. Особенно выделяется тяжёлое машиностроение: здесь зарплаты увеличили 33% компаний.

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, прокомментировала ситуацию: рост окладов обусловлен острой конкуренцией за квалифицированные кадры. По её словам, работодатели стремятся не только удержать текущих сотрудников, но и привлечь новых — для этого они улучшают условия труда и повышают фиксированную часть оплаты.

Результаты опроса, охватившего 2 тысячи работодателей (в том числе из Нижегородской области), показали и планы на будущее:

34% нижегородских компаний собираются повысить оклады;

55% планируют оставить уровень зарплат без изменений.

Ранее выяснилось, что 245 тысяч рублей в месяц нужно для счастья среднему нижегородцу.