Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $22 млрд

По данным Bloomberg, самым богатым россиянином стал гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов. С начала года его состояние выросло на $3,66 млрд и сейчас составляет $29,9 млрд. На втором месте — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чей капитал вырос на $1,94 млрд, до $28,3 млрд. Третий — глава «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на $4,15 млрд и составило $27,8 млрд. В топ-5 также вошли основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко (+$5,63 млрд, до $24,6 млрд) и владелец НЛМК Владимир Лисин (состояние снизилось на $198 млн, до $23,5 млрд).