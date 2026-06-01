Бизнесмены Германии посетят ПМЭФ впервые за много лет

Они заинтересованы в поддержании экономических связей с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Впервые за последние несколько лет представители немецкого бизнеса посетят Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил глава правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Он отметил, что, как и прочие ведущие западные государства, Германия намерена сохранить экономическую связь с Россией. Также их интересует защита немецких активов на территории России, сумма которых превышает 100 миллиардов евро, пишет «Вечёрка» со ссылкой на агентство DPA.

В деловых переговорах примут участие давний руководитель сети гипермаркетов Globus Томас Брух и президент группы компаний «Эконива» Штефан Дюрр.

Товарооборот между РФ и Германией в 2025 году сократился ниже отметки в 10 миллиардов рублей из-за введённых Западом ограничений. Ранее, до 2022 года, ФРГ являлась основным европейским торговым партнёром России.

ПМЭФ пройдёт с 3 по 6 июня. Основной темой мероприятия является поиск новой модели глобального развития в условиях меняющейся мировой экономики. Своё участие подтвердили делегации из более чем 130 государств.