Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия запретила экспорт авиационного керосина до конца ноября 2026 года

Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина.

Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничения распространяются на топливо для реактивных двигателей, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Запрет будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.

В правительстве заявили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива и обеспечения его бесперебойного снабжения.

При этом для ряда поставок сделаны исключения. Ограничения не затронут партии авиакеросина, которые были помещены под таможенные процедуры до вступления постановления в силу.

Также запрет не распространяется на поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений.

Кроме того, ограничения не коснутся топлива, находящегося в технологических емкостях воздушных судов во время выполнения рейсов.

Читайте также: Экспорт дизеля и керосина хотят запретить для всех участников рынка в РФ.