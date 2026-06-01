Сын Алекперова возглавил рейтинг Forbes богатейших российских наследников

Сын основателя и бывшего президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров Forbes. Состояние отца оценивается в $29,5 млрд, сына — в $560 млн. Юсуфу Алекперову принадлежит 0,2% акций нефтяной компании.

35-летний Юсуф Алекперов был учредителем инвестиционного холдинга «Экто». Он вышел из капитала компании весной 2025 года. Его доля перешла фонду ЮВС, который был создан в марте того же года. Управляющим фонда назначили Константина Санина, который возглавлял «Экто» с 2019 года.

В топ-5 богатейших наследников российских миллиардеров также вошли:

Дочь и сын основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона;

Дети основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — Тара и Адриан;

Дети предпринимателя, сенатора Сулеймана Керимова — Гульнара, Саид и Амина;

Дети председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия.

За ними следуют дети совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадия Тимченко, бывшего гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, владельца «Северстали» Алексея Мордашова, гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына и владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

