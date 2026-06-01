Нацбанк сказал, подпись какого чиновника стоит на новых белорусских деньгах

Нацбанк Беларуси раскрыл, подпись какого чиновника стоит на новой купюре 200 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк сказал, подпись какого чиновника стоит на новых белорусских деньгах.

Как сообщалось ранее, с 1 июня 2026 года в стране появится новая купюра номиналом 200 рублей. В банке уточняют, что дизайн новой банкноты схож с выпущенной в 2009 году. Но есть и некоторые отличия (здесь мы писали, как выглядит новая купюра).

В частности, факсимиле подписи экс-главы Национального банка Петра Прокоповича было заменено на факсимиле подписи нынешнего председателя правления Романа Головченко. Также указано название архитектурного объекта, которое изображено на купюре — «Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава».

Усовершенствовали и защитный комплекс. К примеру, к водяному знаку добавили еще один дополнительный — филигрань. Он представляет очень светлое изображение номинала «200». Также увеличили и износоустойчивость купюры за счет двустороннего лакирования.

Кстати, Нацбанк сказал, что будет с 200-рублевыми купюрами старого образца в Беларуси.

Тем временем в Беларуси горячая вода и отопление дорожают с 1 июня: «Стоимость возрастет на 7,3%».

Кроме того, в Беларуси предприятие доплачивает 15 рублей в день некурящим работникам.