Нацбанк сказал, подпись какого чиновника стоит на новых белорусских деньгах

Национальный банк сказал, подпись какого чиновника стоит на новых белорусских деньгах.
Как сообщалось ранее, с 1 июня 2026 года в стране появится новая купюра номиналом 200 рублей. В банке уточняют, что дизайн новой банкноты схож с выпущенной в 2009 году. Но есть и некоторые отличия (здесь мы писали, как выглядит новая купюра).
В частности, факсимиле подписи экс-главы Национального банка Петра Прокоповича было заменено на факсимиле подписи нынешнего председателя правления Романа Головченко. Также указано название архитектурного объекта, которое изображено на купюре — «Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава».
Усовершенствовали и защитный комплекс. К примеру, к водяному знаку добавили еще один дополнительный — филигрань. Он представляет очень светлое изображение номинала «200». Также увеличили и износоустойчивость купюры за счет двустороннего лакирования.
