С 1 сентября в Волгограде введут единый QR-код для оплаты покупок

Об этом сообщают в Государственной думе.

С 1 сентября в Волгоградской области и во всей России введут единый универсальный QR-код для оплаты. Жители Волгограда смогут расплачиваться в магазинах и кафе через один стандарт.

Сейчас на кассах часто висят коды разных банков, и покупателю приходится искать свой. Новый код от Национальной системы платежных карт объединит Систему быстрых платежей, pay-сервисы и рассрочку. При сканировании человек сам выберет банк для перевода. Внедрение обеспечит равные условия для всех участников рынка и рост конкуренции.

«С сентября этой путаницы не будет: появится единый код, по которому можно самому выбрать банк», — сказал депутат Госдумы Александр Демин ТАСС.

Парламентарий считает, что покупателям стоит привыкать к новому формату оплаты до осени. Единый код упростит расчеты и избавит от необходимости искать нужный логотип банка на кассе. Бизнес также выиграет от снижения издержек на эквайринг благодаря честной конкуренции провайдеров.

