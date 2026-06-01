С 1 сентября в Волгограде введут единый QR-код для оплаты покупок

С 1 сентября в Волгоградской области и во всей России введут единый универсальный QR-код для оплаты. Жители Волгограда смогут расплачиваться в магазинах и кафе через один стандарт.
Сейчас на кассах часто висят коды разных банков, и покупателю приходится искать свой. Новый код от Национальной системы платежных карт объединит Систему быстрых платежей, pay-сервисы и рассрочку. При сканировании человек сам выберет банк для перевода. Внедрение обеспечит равные условия для всех участников рынка и рост конкуренции.
«С сентября этой путаницы не будет: появится единый код, по которому можно самому выбрать банк», — сказал депутат Госдумы Александр Демин ТАСС.
Парламентарий считает, что покупателям стоит привыкать к новому формату оплаты до осени. Единый код упростит расчеты и избавит от необходимости искать нужный логотип банка на кассе. Бизнес также выиграет от снижения издержек на эквайринг благодаря честной конкуренции провайдеров.
Ранее сообщалось, как будет выплачена пенсия в июне.