С 1 сентября в Волгограде введут единый QR-код для оплаты покупок

Сейчас на кассах часто висят коды разных банков, и покупателю приходится искать свой. Новый код от Национальной системы платежных карт объединит Систему быстрых платежей, pay-сервисы и рассрочку. При сканировании человек сам выберет банк для перевода. Внедрение обеспечит равные условия для всех участников рынка и рост конкуренции.