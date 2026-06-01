Правительство России запретило экспорт авиакеросина до конца ноября

Правительство России ввело запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничения будут действовать до 30 ноября. Цель — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба правительства.

Исключение распространяется на:

топливо в технологических емкостях, используемое самолетами в пути следования;

партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении;

поставки по межправительственным соглашениям.

«Правительство продолжает работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом», — указано в пресс-релизе.

С начала апреля в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Он будет действовать до 31 июля. Зарубежные отгрузки дизтоплива разрешены только для производителей.