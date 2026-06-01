Правительство до конца ноября запретило экспорт авиакеросина

Правительство России ввело временный, до 30 ноября 2026 года, запрет на вывоз из страны авиационного керосина, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.
«Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно», — говорится в сообщении.
Решение принято для обеспечения «стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».
