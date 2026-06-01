Сервис для получения семейной выплаты заработал на «Госуслугах»

С 1 июня на портале Госуслуг можно подать заявление на новую ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми. Получить деньги смогут работающие родители, если семья живет в России, доход на одного человека не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, за прошлый год был уплачен НДФЛ и нет долгов по алиментам.