Сервис для получения семейной выплаты заработал на «Госуслугах»

С 1 июня на портале Госуслуг можно подать заявление на новую ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми. Получить деньги смогут работающие родители, если семья живет в России, доход на одного человека не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, за прошлый год был уплачен НДФЛ и нет долгов по алиментам.
Подать заявление может каждый работающий родитель, который соответствует этим условиям. Размер выплаты зависит от доходов семьи. По сути, государство возвращает часть уплаченного подоходного налога.
Например, если за год семья заплатила 100 тысяч рублей НДФЛ, то выплата может составить более 53 тысяч рублей. Оформить выплату можно один раз в год за предыдущий год. Сейчас принимаются заявления за 2025 год. Подать документы можно до 30 сентября.
Обычно заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. После одобрения деньги перечисляют на банковский счет, указанный в заявлении.
Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, новая услуга уже доступна на Госуслугах, а в будущем ее включат в раздел поддержки семей с детьми.
