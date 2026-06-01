Кто унаследует миллиарды: Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников миллиардеров России

Сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф Алекперов — возглавил рейтинг Forbes богатейших наследников российских миллиардеров. Размер его наследства оценивается в 29,5 миллиарда долларов. Список опубликован на сайте издания.
В десятку богатейших наследников также вошли дети Сулеймана Керимова, наследники владельца НЛМК Владимира Лисина, дети совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, а также дети основателя «Фосагро» и другие.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что совокупное состояние богатейших бизнесменов России с января 2026 года выросло на 16,1 миллиарда долларов. «Индекс миллионеров» рассчитывается на основе стоимости акций компаний. Лидером по приросту стал сооснователь «Еврохима» и СУЭК Мельниченко — его капитал увеличился на 5,8 миллиарда, достигнув 24,7 миллиарда.