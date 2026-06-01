В Башкирии в Иглино построят поликлинику почти за 822 млн рублей

Госзаказ получило ООО «БИЛД», предложив исполнить его за 821,9 млн руб. при начальной стоимости 826,1 млн руб.
Новый объект здравоохранения запроектирован трёхэтажным, общей площадью более 6,8 тыс. кв. м. Здание появится на участке, определённом ещё в начале прошлого года — на перекрёстке улиц Павлова и Астраханцева. Здесь разместятся взрослое и детское отделения, рассчитанные на приём 600 пациентов в сутки.
В поликлинике разместят шесть терапевтических и шесть педиатрических участков, стоматологию, отделение функциональной диагностики, рентгенодиагностический комплекс.
Если сначала предполагалось сдать объект в 2030 году, в итоговом варианте контракта сроки сократились — сдача намечена на декабрь 2028 года. О необходимости новой большой поликлиники говорил глава Башкирии Радий Хабиров: «Сейчас условия для пациентов здесь, мягко говоря, далеки от идеальных. А район — большой, и он продолжает стремительно развиваться». Напомним, Иглино в 40 км от Уфы входит в Уфимскую алгомерацию и является крупнейшим селом Башкирии с населением свыше 30 тыс. человек.