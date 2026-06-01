Сын основателя нефтегазовой компании возглавил рейтинг богатейших наследников РФ

Сын основателя крупнейшей российских нефтегазовой компании Юзуф Алекперов вновь занял первое место в рейтинге богатейших наследников России по версии Forbes. Его потенциальная доля в семейном состоянии оценивается в $29,5 млрд.
На втором месте оказались дети предпринимателя Леонида Михельсона, работающего в газовой и нефтехимической отраслях. На каждого из них приходится по $14,15 млрд.
Третью строчку заняли дети бизнесмена Андрея Мельниченко, заработавшего состояние в сфере производства удобрений и промышленности. Их доля оценивается в $10,2 млрд на каждого.
Следом идут дети сенатора и инвестора Сулеймана Керимова. По оценке журнала, каждый из них может получить по $8,57 млрд.
В пятерку также вошли дети Владимира Лисина, одного из крупнейших российских металлургов. На каждого наследника приходится по $8,5 млрд.
Дети инвестора Геннадия Тимченко получили оценку по $8,07 млрд на человека. Наследники предпринимателя Андрея Гурьева, работающего в сфере производства удобрений, могут рассчитывать на $5,4 млрд каждый.
Дети владельца металлургических и промышленных активов Алексея Мордашова получили оценку по $5,28 млрд на человека. Дочь предпринимателя Андрея Козицына, связанного с горно-металлургической отраслью, может получить $5,2 млрд.
Наследники инвестора Виктора Вексельберга получили оценку по $5,1 млрд. Дочери владельца крупного металлургического бизнеса Виктора Рашникова — по $4,65 млрд.
Дети главы одного из крупнейших российских производителей цветных металлов Владимира Потанина могут рассчитывать на $4,24 млрд каждый.
Также в рейтинг вошли дети предпринимателей Виктора Харитонина, Олега Дерипаски, Владимира Литвиненко, Дмитрия Бухмана, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана и Искандера Махмудова.
Forbes отмечает, что Юзуф Алекперов возглавлял этот рейтинг и в 2023 году. Тогда его доля оценивалась в $20,5 млрд. За три года она выросла на $9 млрд.
По сравнению с прошлым рейтингом заметно изменился и состав первой тройки. Дети Андрея Мельниченко поднялись на третье место, а наследники Владимира Лисина опустились ниже. Кроме того, выросли оценки состояний большинства участников списка.
