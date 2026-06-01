Сын основателя нефтегазовой компании возглавил рейтинг богатейших наследников РФ

Сын основателя крупнейшей российских нефтегазовой компании Юзуф Алекперов вновь занял первое место в рейтинге богатейших наследников России по версии Forbes. Его потенциальная доля в семейном состоянии оценивается в $29,5 млрд.

На втором месте оказались дети предпринимателя Леонида Михельсона, работающего в газовой и нефтехимической отраслях. На каждого из них приходится по $14,15 млрд.

Третью строчку заняли дети бизнесмена Андрея Мельниченко, заработавшего состояние в сфере производства удобрений и промышленности. Их доля оценивается в $10,2 млрд на каждого.

Следом идут дети сенатора и инвестора Сулеймана Керимова. По оценке журнала, каждый из них может получить по $8,57 млрд.

В пятерку также вошли дети Владимира Лисина, одного из крупнейших российских металлургов. На каждого наследника приходится по $8,5 млрд.

Дети инвестора Геннадия Тимченко получили оценку по $8,07 млрд на человека. Наследники предпринимателя Андрея Гурьева, работающего в сфере производства удобрений, могут рассчитывать на $5,4 млрд каждый.

Дети владельца металлургических и промышленных активов Алексея Мордашова получили оценку по $5,28 млрд на человека. Дочь предпринимателя Андрея Козицына, связанного с горно-металлургической отраслью, может получить $5,2 млрд.

Наследники инвестора Виктора Вексельберга получили оценку по $5,1 млрд. Дочери владельца крупного металлургического бизнеса Виктора Рашникова — по $4,65 млрд.

Дети главы одного из крупнейших российских производителей цветных металлов Владимира Потанина могут рассчитывать на $4,24 млрд каждый.

Также в рейтинг вошли дети предпринимателей Виктора Харитонина, Олега Дерипаски, Владимира Литвиненко, Дмитрия Бухмана, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана и Искандера Махмудова.

Forbes отмечает, что Юзуф Алекперов возглавлял этот рейтинг и в 2023 году. Тогда его доля оценивалась в $20,5 млрд. За три года она выросла на $9 млрд.

По сравнению с прошлым рейтингом заметно изменился и состав первой тройки. Дети Андрея Мельниченко поднялись на третье место, а наследники Владимира Лисина опустились ниже. Кроме того, выросли оценки состояний большинства участников списка.

Сулейман Керимов: биография, бизнес, личная жизнь
Российский предприниматель и политический деятель, член Совета Федерации с 2008 года. Сулейман Керимов попадал в центр внимания не только в связи с профессиональной деятельностью, но и из-за ряда громких историй. Собрали главное из его биографии.
