Нижегородцев ждёт самое длинное трудовое лето в 2026 году

Летом 2026 года нижегородцы, как и все россияне, столкнутся с самым продолжительным рабочим периодом за последние три года. Согласно утверждённому правительством производственному календарю, количество дней отдыха с июня по август сократится до 27, сообщили в «Стационар Пресс» со сылкой на HR‑специалиста Зулию Лоикову.
Изменения в федеральном календаре и перенос нерабочих дней традиционно влияют на планы людей в начале летнего сезона.
Анализ показывает: предстоящее лето потребует от нижегородских работников повышенной трудовой отдачи. Для наглядности — динамика за последние годы:
летом 2025 года: 63 рабочих дня и 29 выходных;
летом 2024 года: 64 рабочих дня и 28 выходных;
летом 2026 года: общее число выходных сократится до 27.
Наибольшая нагрузка придётся на июль — это самый напряжённый месяц сезона: 23 рабочих дня и всего 8 выходных. Июнь и август окажутся чуть менее загруженными:
в июне — 21 рабочий день и 9 выходных, а также короткая четырёхдневная рабочая неделя в начале месяца и продолжительный уик‑энд в честь Дня России (предпраздничный день сократят на час);
в августе — 21 рабочий день и 10 выходных.
Кадровые эксперты подчёркивают: подобные колебания графика — нормальное явление. Они связаны с календарными особенностями и переносом праздничных дней. При этом общий годовой баланс сохраняется: 247 рабочих и 118 выходных дней — просто они иначе распределены по месяцам.
