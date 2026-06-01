Мобильные офисы ФНС откроют в Октябрьском, Ольховке, Котельниково и Фролово

Жители городов Фролово, Волгоград, Котельниково, а также Ольховки и Октябрьского смогут в июне получить консультации специалистов налоговой службы в мобильных офисах ФНС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Управление ФНС России по Волгоградской области, выездные приемы волгоградцев состоятся в период с 16 по 19 июня.
График работы мобильных офисов ФНС в Волгоградской области:
— рабочий поселок Октябрьский:
16 июня — с 10−00 до 12−00 — на базе МФЦ Октябрьского района (ул. Дзержинского, 42).
— город Котельниково.
16 июня — с 12−30 до 14−30 — на базе МФЦ Котельниковского района (ул. Ленина, 31).
— город Фролово.
17 июня — с 09−00 до 12−00 — в «Молодежном центре» (ул. Фроловская, 6).
— город Волгоград.
18 июня — с 10−00 до 13−00- на базе МФЦ Дзержинского района (пр. им. Жукова, 125),
18 июня — с 14−00 до 17−00 — в гипермаркете «Лента» (проспект Университетский, 105),
19 июня — с 14−30 до 16−30 — в МФЦ Тракторозаводского района (ул. Николая Отрады, 26А).
— село Ольховка.
19 июня — с 10−00 до 15−00 — на базе МФЦ Ольховского района (ул. Комсомольская, д. 9).
— Жители отдаленных населенных пунктов без личного посещения инспекции получат ответы на интересующие их вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, — сообщают в УФНС России по Волгоградской области. — Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты.
Посетителям мобильных офисов также расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».