Нижегородская область не представит отдельный стенд на ПМЭФ в этом году

Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным примет участие в Петербургском международном экономическом форум (ПМЭФ-2026), Об этом сообщает «Бизнес News» со ссылкой на правительство региона.
Форум пройдет 3−6 июня. (12+).
Запланировано подписание соглашений с партнерами. При этом отдельный стенд Нижегородской области в этом году представлять не планируется.
Главная тема ПМЭФ — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Свое участие подтвердили представители более 130 стран. В числе международных участников — представители Сербии, Индонезии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Киргизии, Сьерра-Леоне и других стран.
В деловой программе примут участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Даниил Егоров и глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и другие.