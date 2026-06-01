Инфляция превысила 10%: что сильнее всего подорожало в Казахстане

Инфляция в Казахстане в мае 2026 года составила 0,7% за месяц. Больше всего выросли цены на платные услуги — на 1,1%. Непродовольственные товары подорожали на 0,6%, а продукты питания — на 0,4%.
Среди продуктов наиболее заметно снизились цены на сезонные овощи. Огурцы подешевели на 25,4%, помидоры — на 25,1%, сладкий перец — на 8,3%. Также стали дешевле чеснок, мандарины, свекла, подсолнечное масло и консервированная кукуруза.
Одновременно продолжился рост цен на ряд популярных продуктов. Баранина за месяц подорожала на 4,7%, говяжья печень и шпроты в масле — на 3,3%, яблоки — на 3,1%. Выросли цены на колбасы, молоко, яйца и кефир.
Среди непродовольственных товаров снизились цены на сковороды, посудомоечные машины, книги, смартфоны и комнатные растения. В то же время подорожали фотокамеры, утюги, хозяйственное мыло и лекарственные препараты.
Рост цен затронул и сферу услуг. Стоимость детских аттракционов увеличилась на 6,6%, транспортных услуг — на 1,5%, мойки автомобилей — на 0,7%.
В годовом выражении инфляция в мае достигла 10,4%. Непродовольственные товары за год подорожали на 11,7%, продукты питания — на 10,7%, платные услуги — на 8,7%.
Если сравнивать цены с маем прошлого года, сильнее всего подешевели огурцы — на 35,2%, лук — на 25,1% и помидоры — на 24,3%. Также снизились цены на картофель, бананы и рис.
В то же время за год выросли цены на яблоки, замороженную рыбу, черный чай, макаронные изделия и сахар.
Среди непродовольственных товаров заметнее всего подешевели автомобили отечественной сборки — на 17,9%. Также снизились цены на азитромицин и микроволновые печи. При этом хозяйственное мыло, мужские брюки, стиральный порошок и бытовая техника стали дороже.
В сфере услуг наиболее значительный рост зафиксирован на транспорте — 11,1%. Гостиничные услуги подорожали на 10,3%, образование — на 8,9%, мобильная связь — на 7,6%.
Индекс потребительских цен в Казахстане рассчитывается ежемесячно на основе наблюдений за стоимостью 537 видов товаров и услуг. С января 2026 года доля продовольственных товаров в структуре расчета составляет 41,1%, непродовольственных — 28,4%, услуг — 30,5%.