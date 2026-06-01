Власти могут дать шанс легендарному омскому метро на достройку

АО «Росжелдорпроект» планирует обращение для включения омского метро в федеральный реестр незавершенных объектов капстроительства. Об этом сообщила омский депутат Госдумы Оксана Фадина.
Варианта с реестром удалось достичь при активном участии губернатора Виталия Хоценко. Такое включение является обязательным условием для привлечения государственной поддержки на завершение строительства.
Для подготовки обращения понадобилась интенсивная работа по подтверждению фактически понесенных расходов и стоимости незавершенного строительства.
«Весь май прошел у меня в тесном контакте с АО “Росжелдорпроект” и Минтрансом России по вопросу подтверждения фактически понесенных затрат и стоимости незавершенного объекта строительства. Пришлось постараться, чтобы убедить АО “Росжелдорпроект” в их полномочиях главного распорядителя бюджетных средств», — рассказала депутат в своем канале в мессенджере «Макс».
Особенно сложно было собрать документы, подтверждающие расходы за два ответственных года.
«Особую благодарность выражаю руководителю УФК по Омской области Галине Сердюковой в сборе платежных документов периода 2006−2008 годов», — подчеркнула Фадина.
В итоге «Росжелдорпроект» как главный распорядитель бюджетных денег все же готовит письмо в межведомственную комиссию. Это необходимо, чтобы омское метро внесли в федеральный реестр незавершенных объектов. Далее можно запрашивать господдержку на достройку транспортной сети. По словам Фадиной, работу в этом направлении продолжают.
Напомним, в 2012−13 годах, когда губернатором стал Виктор Назаров, с участием экспертов были проведены анализ и расчеты, сколько денег еще нужно на достройку метро, и насколько оно сможет себя окупать. Был сделан вывод, что окупать его не получится, метро будет в любом случае убыточным. Эксперты советовали запустить вместо метро более дешевый метротрам, но и этот проект реализован не был.
Ранее мы писали, что недостроенный инженерный комплекс метро выставлен на торги за 285 млн рублей.