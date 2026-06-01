В Казахстане создадут алюминиевый промышленный кластер мирового уровня

Речь идет о строительстве промышленного парка полного цикла в Павлодарской области с общим объемом инвестиций 15 миллиардов долларов.
Проект выходит на этап подготовки к строительству.
Во время встречи особое внимание было уделено текущему статусу реализации проекта.
По словам Чжао Тинъюна, на сегодняшний день уже определен земельный участок под строительство будущего промышленного комплекса.
Кроме того, компания привлекла специализированный проектный институт для разработки необходимой проектной документации.
Олжас Бектенов подчеркнул важность проекта для экономики страны и поручил государственным органам обеспечить всестороннюю поддержку инвестору на всех этапах реализации.
Глубокая переработка бокситов и производство алюминия.
Концепция промышленного парка предусматривает создание высокоинтегрированного производства полного цикла.
Основой проекта станет глубокая переработка бокситов в алюминий и продукцию более высокого передела.
Планируемая производственная мощность составит:
4,8 миллиона тонн оксида алюминия в год; 2,4 миллиона тонн электролитического алюминия в год; 1,2 миллиона тонн продукции глубокой переработки ежегодно.
Проект ориентирован на развитие обрабатывающей промышленности и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Будет создано 10 тысяч рабочих мест.
Ожидается, что реализация проекта окажет значительный мультипликативный эффект на экономику Павлодарской области и Казахстана в целом.
Среди ключевых результатов:
привлечение инвестиций на сумму 15 миллиардов долларов; создание около 10 тысяч рабочих мест; развитие промышленной инфраструктуры региона; расширение экспортного потенциала страны.
Когда начнется строительство.
Строительство производственных объектов планируется начать уже в текущем году.
Согласно графику реализации проекта:
запуск первой очереди намечен на 2028 год; выход на полную проектную мощность ожидается в 2029 году.
Почему это важно.
Развитие крупных промышленных проектов остается одним из ключевых направлений инвестиционной политики Казахстана, направленной на диверсификацию экономики и снижение зависимости от сырьевого сектора.
Создание промышленного парка полного цикла позволит увеличить объемы переработки отечественного сырья внутри страны, создать тысячи новых рабочих мест и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке алюминиевой продукции.