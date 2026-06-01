Расходы на субсидирование авиабилетов для Калининграда снизились более чем в 3 раза

С начала 2026 года федеральные власти направили на субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении 349 млн руб. — в 3,4 раза меньше, чем в 2025 году. Это следует из ответа регионального правительства на запрос «Нового Калининграда». По итогам 2025 года объем субсидирования составил 1,2 млрд рублей.
«Из федерального бюджета в апреле 2026 года выделены дополнительные 60 млн рублей на программу субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области», — говорится в ответе на запрос. По результатам отбора перевозчиков, проведенного Минтрансом РФ, они были направлены авиакомпании «Сибирь» (S7) для реализации полетной программы по льготным тарифам по маршруту Калининград-Москва и в обратном направлении.
«На текущий момент на господдержку пассажирских авиаперевозок в/из Калининград в 2026 году из федерального бюджета выделено в общей сложности 349 млн рублей. Информации о доведении объемов субсидий до 1,2 млрд рублей, как в предыдущие годы, пока в правительство Калининградской области не поступало. Президент РФ В. В. Путин поддержал инициативу правительства Калининградской области сделать “бесшовным” финансирование субсидий на авиа- и морские перевозки», — отмечается в ответе. Власти региона «продолжают взаимодействие с федеральными органами власти по вопросам обеспечения своевременного финансирования субсидирования авиаперелетов на Калининградском направлении».
Отметим, что ранее Росавиация в ответе на запрос утверждала, что Калининградской области на 2026 год уже было направлено 445,3 млн рублей, затем дополнительная сумма (которая не уточнялась) — в апреле 2026 года. В министерстве развития инфраструктуры уточнили, что в 445 млн рублей входили расходы на прошлый год: «В начале 2026 года в рамках субсидирования авиабилетов на калининградском направлении из федерального бюджета было выделено 445,3 млн рублей. Из них: 156,4 млн руб. — это финансирование 2025 года. Таким образом, оставшиеся 288,9 млн рублей плюс 60 млн руб., выделенных в апреле текущего года, составляют 349 млн руб.».
В марте 2026 года губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с президентом поблагодарил Путина за поддержку авиасообщения. «По авиасообщению также хотел поблагодарить. У нас выделено средств из федерального бюджета на два года 2,4 миллиарда рублей. Субсидия сохраняется, спасибо от всех калининградцев», — сказал глава региона.