Здание Иргиредмета начали восстанавливать после пожара

Учреждение огородили забором.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 1 июня. Здание Иргиредмета начали восстанавливать после пожара. Учреждение огородили забором, а на верхних этажах замечены рабочие.

Напомним, что Иркутский институт редких металлов и алмазов после пожара, произошедшего 23 мая на территории предприятия, возобновил работу в штатном режиме. По информации пресс-службы института, возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать без серьезных последствий для производственных и научных процессов. В институте сообщили, что благодаря слаженным действиям сотрудников и экстренных служб удалось избежать серьезных повреждений и сохранить непрерывность деятельности предприятия.

В настоящее время ключевые подразделения продолжают выполнение производственных, научно-исследовательских и проектных задач. Все обязательства перед заказчиками и партнерами сохраняются и будут выполнены в полном объеме.

Напомним, в здании НИИ «Иргиредмет» на последнем этаже произошел пожар. К месту были направлены 33 сотрудника МЧС России и десять единиц техники. Предварительно, площадь пожара составлял 700 кв. метров. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Известно, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

