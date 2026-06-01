IrkutskMedia, 1 июня. Здание Иргиредмета начали восстанавливать после пожара. Учреждение огородили забором, а на верхних этажах замечены рабочие.
Напомним, что Иркутский институт редких металлов и алмазов после пожара, произошедшего 23 мая на территории предприятия, возобновил работу в штатном режиме. По информации пресс-службы института, возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать без серьезных последствий для производственных и научных процессов. В институте сообщили, что благодаря слаженным действиям сотрудников и экстренных служб удалось избежать серьезных повреждений и сохранить непрерывность деятельности предприятия.
В настоящее время ключевые подразделения продолжают выполнение производственных, научно-исследовательских и проектных задач. Все обязательства перед заказчиками и партнерами сохраняются и будут выполнены в полном объеме.
Напомним, в здании НИИ «Иргиредмет» на последнем этаже произошел пожар. К месту были направлены 33 сотрудника МЧС России и десять единиц техники. Предварительно, площадь пожара составлял 700 кв. метров. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Известно, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.