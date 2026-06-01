Проект школы у озера Бездонного на Бору одобрен госэкспертизой

Скандально известный образовательный комплекс на 800 мест для одаренных детей планируют достроить к 2027 году.

Проект школы для одаренных детей, которую строят у озера Бездонного на Бору, получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ГИС ЕГРЗ.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий подготовили компании «ИСК “СтройИнжиниринг”» и «Адапт Дизайн» по заказу ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Положительное заключение ведомство выдало 29 мая. На участке площадью 8,3 га планируется возвести учебный корпус, общежития и инфраструктурные объекты. Стоимость масштабного проекта сейчас оценивается почти в 7,09 млрд рублей.

Изначально школу-пансион рассчитывали сдать в 2025 году, однако сроки были сдвинуты на 2027 год. Стоит отметить, что возведение комплекса вызвало протесты местных жителей и экологов, опасающихся за сохранность водоема. Противники строительства ранее обращались в суд, администрацию президента и Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила первую очередь Восточного обхода Нижнего Новгорода.