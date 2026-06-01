Посевная кампания в Башкирии закончится на 12 дней раньше

В этом сезоне аграрии региона организованно провели весенние полевые работы, отметил на оперативном совещании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
«На сегодняшнее утро засеяно 1,883 миллиона гектаров или более 95 процентов от запланированного. Осталось досеять поздние теплолюбивые культуры: гречиху и просо. В целом мы заканчиваем посевную на 10−12 дней раньше оптимальных научных сроков, которые обозначены для Башкирии», — подчеркнул Ильшат Фазрахманов.
Из засеянных 1,883 млн га более 1 млн га приходится на зерновые и зернобобовые культуры. Масличными культурами засеяно 707 тысяч га, сахарной свеклой — более 40 тысяч га, кормовыми культурами — 126 тысяч га.
«Первый этап мы прошли, он был непростой. Слава богу, те объемы которые вы хотели засеять, вы засеяли, — сказал Радий Хабиров, обращаясь к главе аграрного ведомства Башкирии Ильшату Фазрахманову. — Большое спасибо за это сельчанам. Огромный привет им и удачи».
Как ранее сообщал Башинформ, в Бураевском районе Башкирии успешно закладываются опытные участки для испытания сортов зерновых, зернобобовых культур и многолетних кормовых трав.