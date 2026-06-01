Крепость на берегу Дона выставил на продажу бизнесмен под Волгоградом

Сооружение представляет собой замок, окруженный крепостными стенами со всех сторон.

Настоящую крепость, расположенную в экологически чистом районе Волгоградской области, выставил на продажу бизнесмен Владимир Галаганов. И это не преувеличение — сооружение представляет собой замок, окруженный крепостными стенами со всех сторон. Есть здесь и собственная подстанция.

Имущественный комплекс состоит из семи зeмeльныx учacтков, расположившихся на беpeгу озеpа неподалеку от реки Дон в Городишенском районе, и пяти коттеджей из белого кирпича. Общая площадь участков составляет 1,2 гектаров, а зданий — больше 1100 квадратных метров.

Строил предприниматель замок для собственной семьи и даже собирался проводить на его территории рыцарские турниры, но теперь решил расстаться с собственностью за 40 млн рублей.

По словам продавца, крепость подойдет для гостиничного бизнеса — здесь можно жить с постоянной пропиской и пользоваться инфраструктурой хутора Песковатка. Строения окружают чистый луг, поросший медоносным разнотравьем, деревья и кустарники, а вокруг замка расположены хвойные и смешанные леса, где в избытке грибов и ягод.

Ранее стало известно, чт отели «Мартон» с «ночными бабочками», принадлежащие прежде экс-судье ВС РФ Виктору Момотову опечатали судебные приставы в Волгограде.