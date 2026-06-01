В «Уралкалии» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников

Началась летняя оздоровительная кампания. 1 088 детей сотрудников «Уралкалия» в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре «Уральские самоцветы» под Соликамском. Отдых будет организован в 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. Им доступны крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки по интересам, профориентационные мероприятия.