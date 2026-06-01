Инвестстратег Бахтин: доллары разумно покупать сейчас, пока курс низкий

«Вместе с завершением налогового периода (в мае) у рубля пропадает один из ключевых драйверов для укрепления. В июне Минфин может анонсировать увеличение объемов покупок валюты. То есть появляется возможность ослабления нацвалюты в рамках ближайшего месяца. Привязка к историческим уровням покупки доллара сейчас имеет мало смысла. Прежде всего, за счет внешних ограничений существенно изменилась структура трансграничных расчетов, а также взгляд на безопасность долларовых инструментов в целом. Перевод платежей России с другими странами на национальные валюты коренным образом влияет на валютные рынки. Поэтому лучше оценивать точки входа исходя из будущих перспектив», — рекомендовал Смирнов.