Нижегородская область заняла 31 место по уровню благосостояния семей

Нижегородская область по итогам 2025 года оказалась на 31 строчке в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».
В Нижегородской области потенциальный ежемесячный остаток средств у среднестатистической семьи с двумя работающими взрослыми и двумя детьми составил 42 954 рубля. Для семей, где воспитывается только один ребенок, данный показатель зафиксирован на уровне 61 214 рублей. Исследование строилось на оценке двух чистых медианных зарплат за вычетом региональных прожиточных минимумов и с корректировкой на стоимость местной потребительской корзины.
Лидерами общероссийского списка стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Эксперты подчеркивают, что материальное положение граждан остается чувствительным маркером развития, а разрыв в доходах между субъектами страны пока существенно не сокращается.
