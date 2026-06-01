В Татарстане утвердили план по улучшению бизнес-климата до 2030 года

Власти Татарстана официально запустили программу поддержки предпринимателей. Глава республики Рустам Минниханов подписал распоряжение, которое утверждает «дорожную карту» на ближайшие шесть лет. Главная цель — убрать лишние бюрократические барьеры и ускорить все процессы, с которыми сталкивается бизнес.
Сейчас, чтобы получить разрешение на строительство, предприниматели ждут в среднем 51,34 дня. К 2030 году этот срок хотят сократить до 48,8 дня. Количество обязательных процедур тоже уменьшится: с 6,08 в 2026 году до 5,24.
Быстрее станет и оформление прав собственности. Вместо 2,87 дня на это будут тратить всего 2,79 дня — разница небольшая, но для бизнеса важна каждая минута.
Отдельный блок программы касается инфраструктуры. Подключение к электричеству планируют ускорить с 36,75 до 36,64 дня. К газовым сетям — заметнее: с 68,93 до 66,89 дня. Аналогичные работы проведут и по водоснабжению с водоотведением.
Постановку на кадастровый учёт хотят делать быстрее почти на 4,5 дня — снизить с 18,17 до 13,76 рабочего дня.
Но главное, что анонсировали в республике, — это борьба с необоснованным давлением. Власти заявили о намерении полностью убрать случаи, когда на предпринимателей незаконно воздействуют чиновники, правоохранители или монополии. К 2030 году таких ситуаций, по задумке, не должно оставаться вовсе.