С боку на бак. Ситуация с бензином в Крыму: где есть, когда нормализуется

В Крыму и Севастополе в последние дни наблюдается повышенный спрос на топливо. Власти ввели временные ограничения: с 30 мая — не более 20 литров АИ-95 в одни руки раз в сутки, с 31 мая — аналогичные правила для АИ-92, заправка в канистры запрещена. Приоритет — коммунальному, социальному транспорту и экстренным службам. Онлайн-карты АТАН и ТЭС показывают наличие топлива в реальном времени. Прогноз нормализации ситуации — 30 дней. Рассказываем, как спланировать поездку и избежать очередей.
Как организованы продажи: по 20 литров и по талонам.
Для того, чтобы избежать несправедливого перераспределения топлива и пресечь создание искусственного ажиотажа, правительства Крыма и Севастополя внедрили прозрачные правила. Как в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов, с 30 мая действует ограничение на продажу бензина АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. С 31 мая эти же правила распространились и на АИ-92, при этом заправка в канистры временно запрещена.
Эти меры — забота о том, чтобы запасов хватило всем. Приоритет сейчас отдается коммунальному, социальному транспорту и автомобилям экстренных служб (скорая, МЧС, полиция) — они обеспечены топливом в полном объеме и работают в штатном режиме.
Для тех, кто привык пользоваться проверенными сетями, есть нюанс: на АЗС «АТАН» и «ТЭС» бензин АИ-95 временно отпускается только по талонам, в то время как остальные операторы продолжают розничную продажу в рамках установленных лимитов.
Где смотреть наличие топлива в реальном времени.
Самое главное для водителя — не стоять в очередях вслепую, а заранее знать, куда ехать. Для этого власти запустили удобные онлайн-сервисы.
Общий список адресов АЗС с наличием топлива публикуется на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Прогноз на следующие сутки размещается ежедневно до 21:00.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях подчеркнул, что на карте АТАН можно отслеживать наличие не только 95-го, но и 92-го, дизеля и газа.
Как лучше проехать: советы по логистике.
Эксперты и власти советуют скорректировать привычки вождения на ближайшие 30 дней — именно столько, по прогнозам Сергея Аксенова, потребуется для полной нормализации ситуации.
Вот несколько простых, но эффективных советов:
Планируйте маршрут заранее. Перед выездом загляните в карту, где сообщается о наличии бензина. Нет смысла объезжать десяток адресов заправок — вы сразу увидите, где есть топливо и поедете точно по адресу.
Откажитесь от несущественных поездок и используйте личный автомобиль только по крайней необходимости. Это позволит разгрузить не только АЗС, но и дороги.
Пересаживайтесь на общественный транспорт — он усилен. В Севастополе, к примеру, на маршруты ежедневно выходят порядка 160 троллейбусов и более 500 автобусов, включая пригородные. Работают 7 катеров и паром. Стоимость проезда: наличными 40 рублей, картой или телефоном — 35 рублей, все льготы сохранены.
Не храните бензин впрок. Сергей Аксенов лично обратился к крымчанам по этому поводу: «Прошу не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку в обычном режиме». Хранение топлива в гараже или на балконе не только опасно, но и бессмысленно: логистика будет восстановлена в течение месяца.
Напомним, текущие временные ограничения — это не повод для паники, а разумная мера, позволяющая справедливо распределить топливо и обеспечить им всех крымчан. Благодаря онлайн-картам, усиленной работе общественного транспорта и поддержке властей ситуация полностью нормализуется в течение 30 дней, а пока спокойствие и взаимовыручка помогут пройти этот этап без лишних хлопот.