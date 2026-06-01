С боку на бак. Ситуация с бензином в Крыму: где есть, когда нормализуется

Для того, чтобы избежать несправедливого перераспределения топлива и пресечь создание искусственного ажиотажа, правительства Крыма и Севастополя внедрили прозрачные правила. Как в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов, с 30 мая действует ограничение на продажу бензина АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. С 31 мая эти же правила распространились и на АИ-92, при этом заправка в канистры временно запрещена.