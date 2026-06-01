Волонтеры «Норникеля» вносят вклад в улучшение экологической обстановки в Арктике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошла конференция «Чистый воздух: как города меняются к лучшему». На мероприятии крупнейшие промышленные компании представили свои экологические проекты и вклад в достижение поставленных в рамках нацпроекта целей.
В частности, вице-президент — директор Красноярского представительства «Норникеля» Сергей Ткаченко рассказал об эффектах реализации Серной программы — крупнейшего проекта «Чистого воздуха». Отдельно он напомнил о внедрении мониторинга атмосферного воздуха в Норильске и Мончегорске, а также инновационной системе предиктивного контроля уровня загрязнений воздуха Axioma. Уникальная разработка компании позволяет рассчитывать и передавать выбросы в автоматическом режиме и прогнозировать эмиссии и их влияние на жилую зону с помощью ИИ и цифровых двойников.
Вместе с тем, улучшению экологической обстановки и повышению качества жизни на территории способствуют волонтерские инициативы. О вкладе волонтеров «Норникеля» рассказала директор департамента реализации корпоративных проектов и благотворительной деятельности Заполярного филиала компании Анастасия Перфильева. Сотрудники участвуют в экоакциях в рамках масштабной программы развития социального капитала и корпоративного волонтерства «Люди территории». Также представители «Норникеля» — активные участники движения «Арктический волонтер», реализующегося на Таймыре с 2022 года. Это совместный проект ПОРА, Росприроднадзора и Всероссийского общества охраны природы. Все его участники в лице сотрудников Заполярного филиала включены в Перечень общественных инспекторов по охране окружающей среды. Неравнодушные норильчане занимаются выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок, контролируют соблюдение экологических норм и участвуют в просвещении населения в вопросах охраны окружающей среды.
«Волонтерство представляет собой не просто акт альтруизма, но и мощный социальный механизм, способствующий устойчивому развитию общества и бизнеса. Во-первых, оно помогает в решении актуальных социальных проблем территории, что, в свою очередь, способствует формированию позитивного имиджа компании. Во-вторых, волонтерская деятельность развивает у сотрудников такие важные компетенции, как ответственность, навыки командной работы и лидерские качества, что оказывает положительное влияние на их профессиональный рост и личностное развитие», — отметила Анастасия Перфильева.
Добавим, волонтерская деятельность «Норникеля» охватывает и Красноярск. С 2018 года корпоративные волонтеры компании регулярно съезжаются в краевую столицу со всей страны. Их силами, в том числе, построена экотропа и смотровые площадки на территории Национального парка «Красноярские Столбы». В этом году движение выходит на новый уровень: в июле на Центральных Столбах откроется Центр научного волонтерства «Норникеля».