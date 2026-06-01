Волонтеры «Норникеля» вносят вклад в улучшение экологической обстановки в Арктике

Вместе с тем, улучшению экологической обстановки и повышению качества жизни на территории способствуют волонтерские инициативы. О вкладе волонтеров «Норникеля» рассказала директор департамента реализации корпоративных проектов и благотворительной деятельности Заполярного филиала компании Анастасия Перфильева. Сотрудники участвуют в экоакциях в рамках масштабной программы развития социального капитала и корпоративного волонтерства «Люди территории». Также представители «Норникеля» — активные участники движения «Арктический волонтер», реализующегося на Таймыре с 2022 года. Это совместный проект ПОРА, Росприроднадзора и Всероссийского общества охраны природы. Все его участники в лице сотрудников Заполярного филиала включены в Перечень общественных инспекторов по охране окружающей среды. Неравнодушные норильчане занимаются выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок, контролируют соблюдение экологических норм и участвуют в просвещении населения в вопросах охраны окружающей среды.