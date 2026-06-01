Казахстан выразил готовность принять иранские запасы урана

Гросси отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время своего визита в Астану. Речь идет о примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%. Судьба этого материала остается одним из самых сложных пунктов на переговорах между США и Ираном. Американский лидер Дональд Трамп настаивает на вывозе урана за пределы Ирана, тогда как Тегеран публично заявил, что не передаст запасы.