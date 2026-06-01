«Ряд стран, включая Казахстан, выразили готовность в духе доброй воли оказывать техническое содействие в решении данного вопроса при условии достижений соответствующих международных договоренностей между всеми вовлеченными сторонами и переводом вопросов в практическую плоскость», — приводит слова Жетыбаева «Интерфакс».
Дипломат подчеркнул, что Астана внимательно отслеживает все многосторонние договоренности, касающиеся иранского ядерного досье. Он добавил, что Казахстан соблюдает правила сотрудничества и стремится укрепить стабильность многостороннего диалога.
Жетыбаев также напомнил, что глава МАГАТЭ ранее указывал на наличие в Казахстане банка низкообогащенного урана. Этот объект принадлежит организации и играет важную роль в укреплении глобального режима ядерного нераспространения, создавая дополнительный механизм гарантированных поставок топлива для мирных атомных программ.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью Financial Times заявил, что Казахстан выразил готовность принять иранские запасы урана. Речь идет о сценарии, при котором Вашингтон и Тегеран смогут заключить соглашение по ядерной программе.
Гросси отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время своего визита в Астану. Речь идет о примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%. Судьба этого материала остается одним из самых сложных пунктов на переговорах между США и Ираном. Американский лидер Дональд Трамп настаивает на вывозе урана за пределы Ирана, тогда как Тегеран публично заявил, что не передаст запасы.
По оценкам Financial Times, при дальнейшем обогащении этого объема до 90% можно создать около 10 единиц оружия. Гросси подчеркнул, что в Казахстане уже работает банк низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ, поэтому страна обладает необходимой инфраструктурой для безопасного хранения ядерных материалов.
Гросси находился в Казахстане с 25 по 27 мая. В ходе встречи с Токаевым стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки в сфере ядерной безопасности. Токаев подтвердил, что республика готова исключительно в порядке доброй воли содействовать разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы при наличии соответствующих международных договоренностей.