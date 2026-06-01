В Нижегородской области опровергли слухи о проверках пожилых водителей

В сети распространяются сообщения о том, что с 1 июня Госавтоинспекция якобы планирует массово останавливать водителей пожилого возраста в ходе масштабных проверок. Однако эта информация — не более чем слух: она не имеет под собой никаких оснований. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
На практике сотрудники Госавтоинспекции, напротив, помогают участникам дорожного движения — в том числе пожилым людям, если те оказались в сложной ситуации на дороге.
Работа инспекторов строится строго в рамках действующего регламента: надзор за соблюдением ПДД осуществляется согласно Порядку осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения (утверждён приказом МВД России от 02.05.2023 № 264).
МВД призывает представителей СМИ и блогеров не распространять непроверенные данные. За официальными разъяснениями рекомендуется обращаться в пресс‑центр ведомства.
Ранее лучшего инспектора ДПС выбрали в Нижегородской области.