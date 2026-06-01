В Нижегородской области опровергли слухи о проверках пожилых водителей

В сети распространяются сообщения о том, что с 1 июня Госавтоинспекция якобы планирует массово останавливать водителей пожилого возраста в ходе масштабных проверок. Однако эта информация — не более чем слух: она не имеет под собой никаких оснований. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.