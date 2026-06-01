Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области опровергли слухи о проверках пожилых водителей

МВД призывает представителей СМИ и блогеров не распространять непроверенные данные.

В сети распространяются сообщения о том, что с 1 июня Госавтоинспекция якобы планирует массово останавливать водителей пожилого возраста в ходе масштабных проверок. Однако эта информация — не более чем слух: она не имеет под собой никаких оснований. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

На практике сотрудники Госавтоинспекции, напротив, помогают участникам дорожного движения — в том числе пожилым людям, если те оказались в сложной ситуации на дороге.

Работа инспекторов строится строго в рамках действующего регламента: надзор за соблюдением ПДД осуществляется согласно Порядку осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения (утверждён приказом МВД России от 02.05.2023 № 264).

МВД призывает представителей СМИ и блогеров не распространять непроверенные данные. За официальными разъяснениями рекомендуется обращаться в пресс‑центр ведомства.

Ранее лучшего инспектора ДПС выбрали в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше