Нижегородцам напомнили правила установки тамбурной двери

Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал RT, что установка тамбурной двери в многоквартирном доме требует согласия всех собственников, а не только тех, кто живёт рядом. Решение должно быть принято на общем собрании владельцев жилья.
Он подчеркнул, что общий коридор и лестничная площадка принадлежат всем собственникам, а не только тем, чьи квартиры находятся рядом.
Перед установкой тамбурной двери важно убедиться, что она не перекроет доступ к электрощитам, счётчикам, стоякам и пожарному оборудованию. Также необходимо проверить, не будет ли дверь мешать эвакуации или работе аварийных служб. Если за дверью находятся общедомовые коммуникации, нужно обеспечить к ним свободный доступ.
Депутат отметил, что перед установкой двери необходимо вынести вопрос на общее собрание жильцов. Нужно представить схему установки и сразу определить порядок доступа для управляющей организации, аварийных служб и тех, чьи интересы могут быть затронуты.
Если тамбурная дверь фактически отделяет часть общего коридора для нескольких квартир, вопрос становится особенно важным, поскольку речь идёт об ограничении доступа к общему имуществу.
