В Алматы построят новый парк с океанариумом

В Алматы построят новый мегакомплекс для отдыха с океанариумом, амфитеатром и водным каналом. Об этом стало известно 1 июня 2026 года из заявления городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, центр отдыха, культуры и развлечений разместится на территории площадью более 27 гектаров в Алатауском районе между улицами Бауыржана Момышулы и Саина.

Реализация проекта запланирована на 2026−2027 годы.

Главной особенностью комплекса, как уточнили в акимате, станет водный канал с прогулочными набережными, зонами отдыха и озелененными общественными пространствами. Вокруг водной системы сформируют современную парковую территорию, которая станет новой точкой притяжения для жителей и гостей мегаполиса.

Особое внимание в проекте уделено семейному досугу.

На территории комплекса планируется строительство детского центра, океанариума и музея бабочек.

Пресс-служба акимата Алматы

Архитектурной доминантой парка станет башня со смотровой площадкой, откуда будет открываться панорамный вид на город и парк.

Немного ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что в шумном Алматы, где новые жилые комплексы растут быстрее деревьев, еще остаются места, будто застывшие во времени. Одно из них — парк «Желтоксан» — немного дикий, тихий и таинственный.