В Алматы построят новый парк с океанариумом

Согласно данным ведомства, центр отдыха, культуры и развлечений разместится на территории площадью более 27 гектаров в Алатауском районе между улицами Бауыржана Момышулы и Саина.
Реализация проекта запланирована на 2026−2027 годы.
Главной особенностью комплекса, как уточнили в акимате, станет водный канал с прогулочными набережными, зонами отдыха и озелененными общественными пространствами. Вокруг водной системы сформируют современную парковую территорию, которая станет новой точкой притяжения для жителей и гостей мегаполиса.
Особое внимание в проекте уделено семейному досугу.
На территории комплекса планируется строительство детского центра, океанариума и музея бабочек.
Архитектурной доминантой парка станет башня со смотровой площадкой, откуда будет открываться панорамный вид на город и парк.
